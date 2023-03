Campidoglio: Meleo (M5s), bene Odg per abbassare limite velocità a Roma, ora passare a fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Assemblea capitolina "è stato approvato un ordine del giorno che vuole abbassare il limite di velocità a 30 km/h nelle strade secondarie di Roma. Un'iniziativa che va, giustamente, nella direzione di una maggiore sicurezza e vivibilità dei nostri quartieri, ma che da sola di certo non basta. Bisogna passare ai fatti e continuare l'operato della nostra amministrazione". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina del M5s, Linda Meleo."Durante la scorsa consiliatura sono stati messi in strada molti progetti: ciclabili, strade scolastiche, pedonalizzazioni, zone 30 e isole ambientali come quelle di Ostia Antica, Casal Bertone, Quadraro, Terme Deciane e Torraccia. Tutte attività da noi sviluppate anche grazie al contributo positivo delle associazioni e della consulta cittadina sulla sicurezza stradale, istituita nel 2017 - spiega -. Auspichiamo quindi che il lavoro vada avanti e di non trovarci di fronte a situazioni come quelle che abbiamo vissuto con l'isola ambientale di Monti, un nostro progetto fortemente osteggiato dal Municipio I a guida Pd e dalla sua ex presidente, oggi assessora capitolina all'Ambiente. Roma Capitale - conclude - ha bisogno di azioni concrete, anche coraggiose, e che vadano al di là del semplice asfaltare strade per le automobili. Serve un nuovo slancio, se si vuole raggiungere l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e promuovere una mobilità veramente sostenibile". (Com)