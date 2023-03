Siria: Unicef, 3,7 milioni di bambini colpiti dal sisma devono affrontare terribili minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, Catherine Russell, direttore generale dell’Unicef, al termine di una missione di due giorni in Siria, ha ricordato che i 3,7 milioni di bambini sopravvissuti nelle aree della Siria colpite dal potente terremoto - che ha scosso la Turchia meridionale e la Siria del nord lo scorso 6 febbraio - stanno affrontando diverse e sempre più numerose minacce potenzialmente catastrofiche. Lo ha reso noto Unicef in una note. L'impatto emotivo e psicologico dei terremoti sui bambini, l'aumento della minaccia di malattie contagiose, trasmesse per contatto e dall'acqua per le famiglie sfollate e la mancanza di accesso ai servizi di base per le famiglie rese vulnerabili da quasi 12 anni di conflitto rischiano di creare catastrofi continue e aggravate per i bambini colpiti. (segue) (Com)