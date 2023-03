Siria: Unicef, 3,7 milioni di bambini colpiti dal sisma devono affrontare terribili minacce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I bambini della Siria hanno già sopportato un orrore e uno strazio indicibili", ha dichiarato il direttore generale dell’Unicef. "Ora, questi terremoti e le scosse di assestamento non solo hanno distrutto altre case, scuole e luoghi di gioco per i bambini, ma hanno anche distrutto ogni senso di sicurezza per molti dei bambini e delle famiglie più vulnerabili", ha proseguito. Ad Aleppo, Russell ha incontrato dei bambini presso un centro temporaneo per l'apprendimento, dove oltre 250 bambini - che vivono in un rifugio collettivo - possono accedere a istruzione, servizi mobili per la salute, attività ricreative. (segue) (Com)