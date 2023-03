Siria: Unicef, 3,7 milioni di bambini colpiti dal sisma devono affrontare terribili minacce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una moschea a Al Masharqa, Russell ha parlato con Esraa madre di due bambine, il cui marito è scomparso durante il conflitto. Lei sta crescendo le sue figlie di 10 e 11 anni da sola. Esraa è una delle migliaia di persone che hanno perso la casa nel terremoto. Con le sue bambine ha trascorso due notti al freddo e sotto la pioggia prima di trovare rifugio nella moschea. Adesso ricevono assistenza in denaro grazie all’Unicef. "Durante il secondo terremoto avvenuto una settimana fa, mia figlia era così spaventata e stressata da svenire", ha detto Esraa a Russell. Una delle ragazze, Jana, alla domanda di Russell su cosa desiderasse, ha risposto: "voglio un letto e una casa". Russell ha anche visitato una stazione di pompaggio dell'acqua supportata dall’Unicef che fornisce acqua sicura a oltre due terzi dei quartieri di Aleppo. Molte altre famiglie ora sono sfollate e vivono in condizioni anguste in rifugi temporanei; fornire accesso continuativo a acqua sicura e servizi igienici è fondamentale per prevenire epidemie di malattie come scabbia, pidocchi, colera e diarrea acquosa acuta. (segue) (Com)