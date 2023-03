Siria: Unicef, 3,7 milioni di bambini colpiti dal sisma devono affrontare terribili minacce (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nord ovest della Siria, l’Unicef ha raggiunto oltre 400.000 persone con aiuti e servizi per l'acqua, la nutrizione e i servizi igienici. Prima del terremoto, l’Unicef aveva preposizionato aiuti umanitari di base che hanno iniziato a raggiungere bambini e famiglie nelle prime 48 ore dopo il primo terremoto. Finora, sono stati inviati camion dell’Unicef con aiuti umanitari per oltre 1,8 milioni di persone, per sostenere le comunità e i bambini nel nord ovest della Siria. (segue) (Com)