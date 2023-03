Siria: Unicef, 3,7 milioni di bambini colpiti dal sisma devono affrontare terribili minacce (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non basta semplicemente fornire un aiuto immediato: dobbiamo impegnarci a stare accanto a queste famiglie nel lungo periodo, aiutandole a ritrovare un senso di stabilità e speranza", ha dichiarato Russell. "Fornendo l'accesso a servizi essenziali, come l'acqua potabile, l'assistenza sanitaria e il sostegno psicosociale, possiamo aiutare i bambini e le famiglie a guarire dalle terribili esperienze che hanno vissuto, in modo che possano iniziare a ricostruire le loro vite", ha concluso.Per la Siria, l’Unicef richiede 172,7 milioni di dollari per garantire sostegno salvavita immediato a 5,4 milioni di persone - compresi 2,6 milioni di bambini - colpite dal terremoto. L'assistenza sarà fornita alle aree altamente colpite utilizzando tutte le modalità possibili, anche all'interno della Siria e attraverso operazioni transfrontaliere e cross-line. (Com)