Ucraina: Meloni in India, la guerra è in Europa ma la posta in gioco è mondiale

- La guerra in Ucraina è un conflitto in Europa, ma la posta in gioco è “mondiale”: l’attacco della Russia è “un atto contro l’integrità territoriale di una nazione sovrana, in violazione dei principi dell’ordine mondiale che consentono alla comunità internazionale di prosperare”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al Raisina Dialogue a Nuova Delhi. Un anno fa eravamo pronti ad affrontare le sfide del 21mo secolo, ha ricordato il capo del governo italiano citando la spinta verso la digitalizzazione, le nuove tecnologie, la lotta al cambiamento climatico. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia “ci ha però riportato indietro nel 20mo secolo”. Secondo Meloni, in gioco “non ci sono solo gli interessi europei”, ma “i valori della coesistenza pacifica tra tutti i Paesi del mondo”. “Non possiamo restare seduti e fermi dinnanzi a questa provocazione al cuore della Carta delle Nazioni Unite, non possiamo consentire che la legge del più forte prevalga: deve essere la forza della legge a prevalere”. (Inn)