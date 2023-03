Fvg: assessore Istruzione, su sistema Its Regione primeggia a livello nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sugli istituti tecnici superiori il Friuli Venezia Giulia primeggia a livello nazionale per il numero di studenti rispetto alla popolazione, per i fondi che riesce a mettere a disposizione e per la qualità dell’offerta formativa. Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale al Lavoro e formazione, Alessia Rosolen, intervenendo a un evento organizzato dalle quattro Fondazioni Its regionali per promuovere l'offerta delle scuole ad alta specializzazione tecnologica. “Far conoscere il sistema Its, su cui stiamo investendo molto, è un dovere di questa amministrazione regionale anche per sostenere lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia”, ha detto l’assessore, sottolineando la continua richiesta di tecnici superiori da parte delle piccole e medie imprese. Secondo i dati comunicati durante l’evento, tutti gli istituti tecnici superiori della Regione hanno un tasso di occupazione medio che supera l'80 per cento. Nel biennio 2022-24 sono state finanziate17 offerte formative, per un ammontare complessivo di 5 milioni e 916 mila euro, di cui 3.513.852 euro provenienti dal Fondo sociale europeo e 2 milioni e 400 mila euro dal ministero e dalle Fondazioni Its. (Frt)