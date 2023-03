Ex Ilva: Cavo (Nm), dopo errori Conte un decreto di chiara politica industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo "non è un decreto che salva un'azienda, ma di chiara politica industriale. Se questo decreto è necessario è perché lo schema di rapporti pubblico-privato, così come era stato deciso dal governo Conte, non ha funzionato. E il paradosso oggi è sentire che gli attacchi maggiori arrivano da quel movimento 5Stelle responsabile, tramite l'impostazione di accordi e di patti parasociali a cui si è dovuto rimediare, del lento spegnimento di Ilva, con un socio privato blindato e un governo che non aveva possibilità di reale intervento. Il decreto oggi ristabilisce il giusto equilibrio nei rapporti tra pubblico e privato". Lo ha detto Ilaria Cavo, deputata di Noi moderati, vicepresidente della commissione Attività produttive della Camera, durante le dichiarazioni di voto finali in Aula sulla conversione in legge del decreto sulle misure urgenti per gli impianti di interesse strategico nazionale, il decreto cosiddetto ex Ilva. "Questo decreto prevede - ha proseguito la parlamentare - che in qualsiasi momento lo Stato possa aumentare la sua partecipazione in Acciaierie d'Italia fino alla maggioranza, e molto dipenderà dall'atteggiamento del socio privato che potrà investire se crede nelle potenzialità dell'ex Ilva, o comunque chiarire il suo piano, le sue intenzioni. Altro che 'regalo' ad Arcelor Mittal, come sosteneva l'opposizione che un regalo rischiava di farlo davvero svendendo l'Ilva o lasciandola a spegnersi lentamente. Il decreto non è un punto di arrivo, ma di ripartenza per far tornare gli stabilimenti italiani ad avere lavoro, commesse da Taranto per quello genovese e per tutte le aziende dell'indotto. Questo decreto prevede che non sia punibile chi agisce rispettando le prescrizioni del piano ambientale, e soprattutto bilancia le esigenze di produrre, tutelare l'occupazione, l'ambiente e la salute. E col parere positivo del governo all'ordine de giorno a mia firma si potranno promuovere ulteriori misure per assicurare attività e commesse dei fornitori di Acciaierie d'Italia, in particolare Sanac, compresi i crediti che vantano nei confronti dell'ex Ilva. Per noi - ha concluso Cavo - questo è di interesse nazionale e merita il voto favorevole di Noi moderati". (Rin)