Sanità: Loizzo (Lega), mozione su malattie rare nostra priorità assoluta

- La mozione per le iniziative in materia di malattie rare "è una nostra priorità assoluta. Le persone affette da questo tipo di patologia devono convivere con decorsi complessi e difficoltà quotidiane, non possono venire ulteriormente penalizzate dalla difficoltà delle diagnosi o dagli aspetti terapeutici. Per questo è fondamentale il potenziamento dei presidi terapeutici, i farmaci innovativi e un più ampio accesso ai test genetici prenatali. E' prioritario l'aggiornamento dell'elenco delle malattie rare, per le quali è riconosciuta l'esenzione nel Sistema sanitario nazionale, le relative prestazioni e i percorsi diagnostico terapeutico assistenziali, che nelle malattie rare devono essere fortemente personalizzati. Voglio rivendicare dunque per la Lega il nostro parere favorevole a questa mozione e ringrazio tutti i colleghi che hanno voluto mettersi d'accordo su un testo così rilevante". Lo ha dichiarato la deputata della Lega e componente della commissione Affari sociali della Camera, Simona Loizzo, intervenendo in dichiarazione di voto in Aula a Montecitorio sulla mozione. (Rin)