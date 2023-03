Autonomia: Tesei, è un primo passo, andare avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvazione dell’autonomia differenziata delle Regioni, “è un primo passo, stiamo costruendo un percorso e bisogna andare avanti e costruirlo poi nei vari dettagli, naturalmente dopo il passaggio al Parlamento”. Lo ha dichiarato Donatella Tesei, presidente della regione Umbria al termine della Conferenza delle regioni e delle province autonome, a Roma. “Noi come conferenza di Regione continuiamo a lavorare sui Lep, perché è essenziale anche sulla revisione di quelli che sono i livelli che devono essere garantiti in ogni parte del territorio”, ha aggiunto. Per quanto riguarda le province tutti i presidenti sono stati d’accordo per il ripristino della provincia elettiva ma, ha concluso Tesei: “La cosa importante è quella della riforma che dovrebbe dotare anche le regioni più piccole di un numero di assessori adeguato, perché in questo momento le regioni più piccole sono molto penalizzate con il numero di assessori”. (Rin)