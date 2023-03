Speciale scuola, Valditara firma ordinanza su mobilità personale, recepite istanze docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato l'ordinanza sulla mobilità del personale docente, educativo e Ata per l'anno scolastico 2023-2024. La firma - si legge in una nota - è avvenuta dopo un confronto costruttivo con le organizzazioni sindacali, centrato sull'applicazione dei vincoli normativi alla mobilità, in particolare sulla categoria dei docenti neo-immessi in ruolo. "Abbiamo lavorato per contemperare le esigenze della continuità didattica nell'interesse degli studenti con le istanze di mobilità dei docenti assunti a settembre, facendo il massimo sforzo, a fronte di precisi paletti normativi e impegni assunti in sede europea dal precedente governo. A tale riguardo abbiamo avviato una forte interlocuzione con la Commissione Ue in merito alla tempistica e all'ambito di applicazione dei vincoli sulla mobilità. Con l'ordinanza garantiamo in ogni caso il regolare avvio del prossimo anno scolastico", ha dichiarato il ministro Valditara. (Com)