Speciale scuola: assessora Roma, orgogliosa per il premio a mense Capitale

- "Sono felice di aver ospitato nella Sala Protomoteca del Campidoglio il summit sulla mense scolastica: sana, sostenibile, opportunità per il Paese promosso da Foodinsider, l'osservatorio indipendente sulle mense scolastiche, che ha coinvolto ospiti provenienti da tante città italiane. E sono davvero orgogliosa del premio ricevuto da Roma Capitale che è stata premiata come mensa green: la nostra città quest'anno nella classifica redatta dall'osservatorio Food Insider sulla qualità delle mense scolastiche, ha scalato 42 posizioni, raggiungendo l'undicesimo posto". Lo ha detto a margine dell'evento l'assessora alla Scuola, formazione, lavoro di Roma capitale, Claudia Pratelli. "Un premio- ha aggiunto - che deriva da un bando a offerta fissa che ha puntato su qualità e sostenibilità, ma che ha molto a che fare con la strategia della food policy cittadina; con l'alleanza strategica che stiamo stringendo con le famiglie grazie al neo istituito tavolo permanente con le commissioni mensa; con l'osservatorio che mette insieme tutti gli attori del servizio per un processo di miglioramento continuo. Roma Capitale - ha spiegato l'assessora - mette a tavola 154.144 pasti al giorno per gli alunni e le alunne delle nostre scuole, più di 18 milioni di pasti l'anno. Un appalto gigantesco, su cui dallo scorso anno investiamo quasi 150 milioni di euro l'anno (il 22 per cento in più rispetto al 2021), che coinvolge centinaia di lavoratori e lavoratrici, 15 aziende e tantissime e tantissimi genitori attivi nelle commissioni mensa. Un servizio fondamentale per Roma, perché garantisce il tempo pieno, perché consente a più di 6000 bambini e bambine che vivono in condizione di povertà alimentare di accedere ad almeno un pasto proteico al giorno, perché per i numeri e le dimensioni della nostra città orienta le politiche di approvvigionamento delle derrate e impatta sulla produzione e sulla distribuzione dei prodotti alimentari. Raccogliamo questo premio che ci sprona a fare sempre di più e meglio e che ci indica che la direzione tracciata è quella giusta e che la lotta contro le diseguaglianze e per la giustizia ambientale passa anche e soprattutto per le scelte che facciamo in ambito educativo. La scuola può tutto, sempre.' ha concluso Pratelli. (Ren)