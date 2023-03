Speciale scuola: istituito dal MiC il Comitato nazionale per le celebrazioni dei duemila anni dalla nascita di Plinio il Vecchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ministero della Cultura ha istituito un Comitato nazionale con il compito di programmare, promuovere e curare lo svolgimento delle manifestazioni per le celebrazioni dei duemila anni dalla nascita di Plinio il Vecchio, per il quale è stato previsto un contributo di 60mila euro. Il Comitato nazionale è composto da: Matteo Accardi, dirigente della Provincia di Como; Gianfranco Adornato, professore associato di Archeologia e Storia dell'arte greca e romana presso la Scuola Normale Superiore di Pisa; Paolo Luca Bernardini, professore ordinario di Storia moderna presso il Dipartimento di scienze umane e dell'innovazione per il territorio dell'Università degli studi dell'Insubria; Ciro Cacciola, Direttore generale della Fondazione C.I.V.E.S. e Direttore del Museo Archeologico Virtuale-(MAV) di Ercolano; Piergiulio Cappelletti, professore ordinario di Georisorse minerarie ed applicazioni mineralogicopetrografiche per l'ambiente e i beni culturali presso il Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e delle risorse e Direttore del Centro musei delle scienze naturali e fisiche dell'Università degli studi di Napoli Federico II; Elisabetta Cattanei, professore ordinario di Storia della filosofia antica presso la Scuola di scienze umanistiche dell'Università degli studi di Genova; Livia Cioffi, Sindaco del Comune di Veleso; Gian Biagio Conte, professore emerito di Letteratura latina presso la Scuola Normale Superiore di Pisa; Thibault Marie Alban Guillaume Damour, professore ordinario presso l'Institut des Hautes Études Scientifiques di Bures-sur-Yvette; Giancarlo Frigerio, Presidente della Società Archeologica Comense; Stefano Bruno Galli, professore associato di Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche presso l'Università degli studi di Milano e Assessore all'autonomia e alla cultura della Regione Lombardia; Maurizio Harari, professore ordinario di Etruscologia e antichità italiche presso l'Università di Pavia; Olga Introzzi, project manager e fundraiser della Fondazione Alessandro Volta di Como e della Fondazione "La Società dei Concerti" di Milano; Luca Levrini, Presidente della Fondazione Alessandro Volta; Alessandro Luciano, docente a contratto di Archeologia e media presso l'Università degli studi di Napoli Suor Orsola Benincasa e responsabile scientifico per la convenzione di ricerca tra il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e la Scuola Normale Superiore di Pisa; Massimiliano Mondelli, Presidente dell'Accademia Pliniana di Como; Diamante Ordine, professore ordinario di Letteratura italiana presso il Dipartimento di studi umanistici dell'Università della Calabria; Giuliano Pisani, filologo classico e storico dell'arte, scrittore e saggista; Claudia Striato, Direttore generale della Fondazione Alessandro Volta; Giuseppe Rasella, Consigliere della Giunta della Camera di Commercio I.A.A. di Como-Lecco con delega alla cultura e al turismo; Gianpiero Rosati, professore emerito di Letteratura latina alla Scuola Normale Superiore di Pisa; Mariano Scotto di Vetta, Assessore alla cultura, al turismo, all'ambiente e al decoro urbano del Comune di Bacoli. Per i membri del Comitato nazionale non è prevista l'attribuzione di compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati. Il Ministero della cultura ha designato, con successivo provvedimento, un revisore dei conti. Il Comitato nazionale presenterà alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero il bilancio consuntivo annuale delle spese e, entro tre mesi dalla conclusione dei lavori, il bilancio consuntivo finale corredato da una relazione sull'attività svolta. (Ren)