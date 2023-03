Speciale scuola: Piemonte, assessore Istruzione, in arrivo mille euro per 8 scuole vincitrici concorso 'Scatta il tuo Natale'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 4.300 bambini coinvolti, 64 le scuole primarie aderenti, otto le vincitrici, una per ciascuna provincia del Piemonte, che riceveranno il contributo di 1000 per realizzare una visita didattica: questi sono i numeri del concorso 'Scatta il tuo Natale' promosso dall'assessorato all'Istruzione del Piemonte. "Vedere con quanta passione i bambini hanno risposto alla nostra chiamata è commovente - ha sottolineato l’assessore Elena Chiorino - l’intento era quello di stimolare la presa di coscienza da parte dei più piccoli sui valori intrinsechi del Natale; offrire, inoltre, un contributo per facilitare l’uscita dalle classi e quindi vivere un’esperienza didattica indimenticabile è il fondamento per dimostrare a questi bambini che c’è un mondo incredibile da esplorare e possono cominciare a farlo grazie alla scuola. Ringrazio tutti gli insegnanti che hanno aderito e collaborato con profonda dedizione, rendendo possibile questa iniziativa", ha concluso. (Rpi)