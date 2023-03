Speciale scuola: autorità di Brjansk smentiscono informazioni su attacco contro scuolabus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della regione russa di Brjansk hanno smentito che uno scuolabus sia stato attaccato oggi da un gruppo di sabotatori ucraini. Lo ha affermato all'agenzia di stampa "Ria Novosti" la vicegovernatrice regionale, Elena Yegorova, secondo cui non ci sarebbe stato alcun attacco contro uno scuolabus e "non ci sono bambini in ostaggio". "Le scuole in questi territori operano a distanza", ha detto Yegorova. In precedenza, il governatore Aleksandr Bogomaz aveva riferito che un gruppo di sabotatori aveva attaccato un'auto in movimento nella regione. (Rum)