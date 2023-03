Roma: Sce-Ev, domani a manifestazione Fridays for Future contro cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinamento Verdi e Sinistra in Campidoglio "aderisce al primo global climate strike del 2023. Lo sciopero globale per il clima promosso da Fridays For Future che vuole riportare al centro dell'agenda dei governi di tutto il mondo il problema dell'emergenza ambientale". Lo affermano in una nota i consiglieri capitolini del coordinamento Sinistra civica ecologista ed Europa verde ecologista Nando Bonessio, Michela Cicculli e Alessandro Luparelli. "Il cambiamento climatico, infatti, è la più grave e devastante catastrofe del nostro tempo che possiamo combattere promuovendo il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili, incentivando la nascita di Comunità energetiche rinnovabili e solidali, potenziando il trasporto pubblico, nonché sostenendo la biodiversità e la riforestazione nel rispetto del programma d'azione dell'Agenda 2030 dell'Onu - spiegano -. L'azione distruttiva dell'uomo sugli eco-sistemi ha finanche generato la categoria, destinata numericamente a crescere, dei profughi ambientali determinando l'esodo di intere popolazioni, spesso già in fuga da eventi bellici o crisi economiche. Sosteniamo la manifestazione - proseguono - perché siamo convinti che un'alternativa sostenibile è possibile. È nostro dovere sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulla cura della cosa pubblica e sull'emergenza della crisi climatica in corso che non può essere considerata come un tema di carattere ordinario. La cura e la protezione del verde e della biodiversità - concludono - sono l'antidoto più efficace al cambiamento climatico e al dissesto idrogeologico per costruire aree urbane attente alla giustizia sociale e ambientale, contrastare la dilagante povertà energetica, promuovere la coesione sociale, mitigare le disuguaglianze socio-economiche".(Com)