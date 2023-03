India-Italia: Meloni, comune “fattore peninsulare” ci rende piattaforma naturale di scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia e l’India sono unite nella “peninsularità”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento di oggi al Raisina Dialogue di Nuova Delhi, la più importante conferenza di geopolitica in India, dove è stata inviata come ospite e relatore principale. “Tutte le coste italiane si affacciano sul Mediterraneo. Proprio come l’India il fattore peninsulare ci ha dato una risorsa fondamentale: essere una nazione sia continentale che marittima, una piattaforma naturale per il commercio, la logistica, la diffusione di cultura e scienza”, ha spiegato. Intervenendo sul tema dell’edizione del Dialogo, “Provocazione, incertezza, turbolenza: un faro nella tempesta?”, Meloni ha sottolineato che stiamo vivendo un’epoca di “turbolenze senza precedenti” e che occorre essere all’altezza nella risposta. “La parola provocazione può essere considerata un affronto verso le nostre sensibilità ma ci invita a pensare in modo diverso, ci sfida ad accettare le sfide dell’incertezza. Nulla è più sicuro dell’incertezza nel nostro momento storico. Questo è un periodo di turbolenze senza precedenti, siamo in una tempesta e dobbiamo restare in piedi considerando le sfide comuni”, ha affermato Meloni. (Inn)