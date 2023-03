Viabilità: Aspi, su A4 chiuso il tratto o tra Sesto S. G. e il bivio con la Tangenziale Est per un incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade comunica che poco dopo le ore 14, sulla autostrada Milano-Brescia, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e il bivio con la Tangenziale Est di Milano verso Brescia, a causa di un incidente che ha visto coinvolti un'autovettura e due mezzi pesanti, di cui uno, intraversandosi, ha occupato l'intera carreggiata. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Attualmente, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 7 km di coda in direzione di Brescia. (Com)