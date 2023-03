Rifiuti: Ama, al via campagna sensibilizzazione su riciclo "Il vetro sempre verde"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Può essere riciclato all’infinito a beneficio dell’ambiente e della sostenibilità. E’ il messaggio che anima la campagna Ama “Il vetro sempre verde. Facciamo crescere la buona raccolta” che prende il via da questa settimana per sensibilizzare i cittadini romani sul corretto conferimento di questo materiale. Brevi spot video verranno trasmessi nei circuiti televisivi locali e nelle sale cinematografiche della Capitale oltre che sui display delle banchine e all’interno dei vagoni della metropolitana. Le clip saranno visibili anche sul sito di Ama e sulla pagina Linkedin dell’azienda; coinvolti i canali social capitolini, mentre manifesti a tema compariranno lungo le principali vie cittadine. La campagna è sostenuta attraverso il bando cofinanziato da Anci e Coreve. Lo comunica Ama Spa in una nota. Per l’assessora all’Agricoltura, ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Sabrina Alfonsi si tratta di “un’ottima iniziativa di sensibilizzazione e di promozione dell’utilizzo del vetro e sul suo corretto conferimento differenziato questa cui Ama dà avvio, che si fonda sugli stessi obiettivi su cui è stata costruita la campagna 'Acqua di Roma- Bevila nel vetro' che, come amministrazione, abbiamo lanciato in collaborazione con il Coreve per promuovere l’uso dell’acqua pubblica e ridurre la produzione di rifiuti e di plastica in particolare". (segue) (Com)