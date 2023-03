Rifiuti: Ama, al via campagna sensibilizzazione su riciclo "Il vetro sempre verde" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proprio in questi giorni - prosegue Alfonsi - è in corso la distribuzione al personale di tutti i Municipi di circa 12 mila bottiglie di vetro delle 100 mila che il Coreve ha donato al Comune di Roma e di cui diverse altre migliaia sono state già distribuite ai dipendenti comunali e ai cittadini attraverso i centri di raccolta rifiuti di Ama. L’educazione all’utilizzo del vetro, materiale simbolo della sostenibilità e dell’economia circolare per poter essere riciclato infinite volte, contribuisce a diffondere le buone pratiche che, anche nei nostri gesti quotidiani, possono fare la differenza per tutelare l’ambiente e ridurre il consumo di materie prime e di energia”. Grazie all’impegno e alla costanza dei cittadini "nel corso del 2022, a Roma, abbiamo raccolto e avviato a riciclo circa 76 mila tonnellate di vetro, quasi il 7 per cento in più rispetto all’anno precedente - sottolinea il presidente di Ama Spa Daniele Pace -. Attraverso questa ulteriore iniziativa di sensibilizzazione miriamo ad aumentare ulteriormente i volumi di materiali intercettati, recuperati e reimmessi nel circuito produttivo. La sfida della sostenibilità è un tema ormai portante ed ineludibile e per questo richiede il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti”. (segue) (Com)