Rifiuti: Ama, al via campagna sensibilizzazione su riciclo "Il vetro sempre verde" (3)

- Lo scopo della campagna Ama è quello di rappresentare il vetro come materiale verde per eccellenza sia per le infinite possibilità di riciclo, che riducono drasticamente emissioni e impatto sull’ambiente, sia per il colore che contraddistingue campane stradali e bidoncini dedicati alla raccolta. Verde è anche spesso il colore di bottiglie e vasetti che possono essere differenziati e conferiti nei contenitori dedicati contrariamente ad altri oggetti e materiali (come bicchieri, specchi, piatti, tazzine e ceramiche in generale) che non è possibile riciclare. La campagna mira, quindi, anche a prevenire e correggere errori nella raccolta che causerebbero un declassamento e una contaminazione di quanto correttamente differenziato. Attualmente i cittadini romani hanno a disposizione oltre 9 mila campane stradali di colore verde per conferire i contenitori in vetro, dislocate in vie e piazze del territorio comunale. Ama ricorda alcuni semplici accorgimenti per una corretta differenziazione: togliere sempre la busta con la quale si portano i contenitori in vetro prima del conferimento; togliere eventuali tappi di plastica, metallo o sughero prima di inserire gli oggetti in vetro nell’apposita campana. (Com)