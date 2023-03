Svezia: delegazione ungherese attesa il 7 marzo per discutere l’adesione Nato di Stoccolma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del Parlamento ungherese ha in programma di visitare la Svezia per discutere della sua candidatura alla Nato. Lo ha riferito un portavoce parlamentare svedese, spiegando che la visita istituzionale è prevista per la mattina del 7 marzo. La delegazione dell'Ungheria sarà guidata dal vicepresidente del Parlamento, Csaba Hende, e incontrerà tra gli altri il presidente del Parlamento svedese, Andreas Norlen. La Svezia ha avanzato la sua richiesta di adesione all'Alleanza Atlantica dopo l'invasione della Russia in Ucraina. L'Ungheria e la Turchia sono gli unici Paesi alleati della Nato a non aver ancora ratificato la proposta. Il ministro degli Esteri magiaro, Peter Szijjarto, ha dichiarato all'emittente svedese "Svt Nyether" che "ci sono alcune cose da risolvere". (Sts)