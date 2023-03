Nucleare: Pichetto, mancata presenza Italia a iniziativa francese? Per rispetto di Parlamento italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La mancata presenza di un rappresentante italiano all'iniziativa francese, organizzata a margine del Consiglio informale Energia e Trasporti non rappresenta un cambio di rotta dell'esecutivo, ma semplicemente, una forma di estremo rispetto della sovranità popolare e del Parlamento italiano, il cui coinvolgimento è ritenuto essenziale da parte dell'esecutivo prima dell'assunzione di impegni o prese di posizione a livello internazionale". Lo ha chiarito Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, nel corso del question time al Senato rispondendo a un'interrogazione di Azione-Italia viva sulla posizione italiana in merito alla strategia europea per lo sviluppo dell'energia nucleare.