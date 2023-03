Ue: Commissione autorizza l'acquisizione congiunta di Tom Ford da parte di The Estee Lauder e Zegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento Ue sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di Tom Ford International Llc da parte della statunitense The Estee Lauder Companies Inc. e dell'italiana Ermenegildo Zegna. Lo si apprende da un comunicato stampa della Commissione europea. L'esecutivo Ue ha concluso che l'acquisizione proposta non solleva problemi di concorrenza, date le limitate sovrapposizioni e i legami verticali tra le attività delle società nei mercati rilevanti dello spazio economico europeo. L'operazione è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni. (Beb)