Industria: Federmeccanica, produzione metalmeccanica si riduce dello 0,4 per cento nel 2022

- Il 2022 si è chiuso in negativo per l’attività produttiva del settore dell'industria metalmeccanica, segnando un -0,4 rispetto al 2021. Il dato congiunturale del quarto trimestre ha fatto registrare un aumento dell’1,3 per cento rispetto al precedente, mentre nel confronto con l’ultimo trimestre del 2021, c’è stata una variazione del +0,2 per cento dopo il calo dell’1,9 per cento osservato nei tre mesi estivi. È quanto emerge dalla 165ma edizione dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica-Meccatronica italiana. Malgrado le tendenze positive dell’ultimo periodo dell’anno, nell’ambito dell’aggregato metalmeccanico sono stati osservati andamenti differenziati tra i vari comparti. In particolare, le attività della Metallurgia, negli ultimi due trimestri del 2022 hanno segnato cali produttivi a doppia cifra non registrati altrove nel settore. A livello europeo, nella media dell’anno, la flessione produttiva registrata per il settore metalmeccanico si confronta con i risultati positivi realizzati dai principali paesi della Ue. Le esportazioni nel confronto con il 2021 hanno fatto registrare un +14,4 per cento, mentre le importazioni sono cresciute del 19,7 per cento, determinando un saldo commerciale attivo di quasi 45 miliardi di euro. Occorre sottolineare che gli incrementi dell’interscambio sono stati influenzati dalla crescita dei valori medi unitari. Le prospettive a breve emerse dall’indagine condotta presso un campione di imprese metalmeccaniche associate, indicano un’attenuazione della fase negativa della congiuntura settoriale: il 32 per cento delle imprese intervistate si dichiara soddisfatto del proprio portafoglio ordini; il 28 per cento prevede incrementi di produzione, a fronte del 18 per cento che pronostica riduzioni; il 22 per cento ritiene di dover aumentare, nel corso dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali. Rimane comunque significativa (pari al 10 per cento) la quota di imprese che valuta cattiva o pessima la situazione della liquidità aziendale. Il sentiment delle imprese rimane fortemente condizionato dalle conseguenze economiche e umanitarie del prolungamento del conflitto russo-ucraino, che continua a inasprire la spirale dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, rendendo più complessa e onerosa l’attività produttiva delle imprese.(Rin)