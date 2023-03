Trasporti: assessore Roma, su Metro A torna in circolazione primo treno revisionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È tornato in servizio sulla Metro A il treno numero 16 (MA 331-332), il primo convoglio dei 38 che dovranno essere sottoposti alle revisioni generali. Lo riferisce in una nota su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patané. "Prima dell’estate ne torneranno in servizio altri cinque, sempre sulla Linea A, e tre sulla Roma-Lido - aggiunge -. Si tratta di ottime notizie per Roma, per i cittadini romani e per i pendolari perché stiamo iniziando a risalire la china e a raccogliere i frutti dell'enorme lavoro che insieme ad Atac e al dipartimento Mobilità abbiamo portato avanti dal momento del nostro insediamento per riportare alla normalità un servizio di trasporto pubblico ereditato in condizioni catastrofiche". (segue) (Rer)