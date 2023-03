Trasporti: assessore Roma, su Metro A torna in circolazione primo treno revisionato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore inoltre ricorda "che non era stata fatta la revisione dei treni per le Metro A e B e non erano stati stanziati i fondi per poterle fare sui treni di Metro C. Grazie al lavoro di questa amministrazione - afferma Patané - abbiamo ottenuto la proroga del Ministero per i treni senza revisione, salvando di fatto la Metro A, e l’approvazione nel Decreto infrastrutture della proroga per le revisioni dei treni delle Metro B e Metro C con lo stesso meccanismo di Metro A. Il percorso è ancora lungo, tortuoso e complicato ma siamo convinti di aver intrapreso la strada giusta". (Rer)