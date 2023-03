Speciale difesa: Arabia Saudita-Regno Unito, siglata "lettera d'intenti" su progetti caccia di nuova generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della difesa saudita e britannico, Khalid bin Salman e Ben Wallace, hanno firmato una "dichiarazione di intenti” sulla partecipazione di Riad al programma Future Air Capabilities Program (Fcas), ovvero i progetti volti a realizzare un caccia di nuova generazione. Fra i progetti indicati sotto l’acronimo Fcas figura anche il programma Tempest, a guida britannica e recentemente ridenominato Global Air Combat Programme (Gacp) cui partecipano anche l’Italia e il Giappone. Le aree coperte dal documento siglato dai due ministri includono "la definizione di una visione globale e congiunta per il futuro partenariato per le operazioni di combattimento aereo" e la discussione su potenziali partenariati che "soddisfino le esigenze" reciproche. Inoltre, nella dichiarazione, si legge che i due Paesi valuteranno possibili progetti industriali e altre attività congiunte di ricerca e sviluppo. Secondo il ministero della Difesa britannico, la dichiarazione di intenti firmata a Riad avvierà uno "studio di fattibilità di partenariato per esplorare come sarà possibile posizionare al meglio in futuro le decennali relazioni” in termini di cooperazione nel settore degli aerei da combattimento. (Res)