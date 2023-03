Speciale difesa: marina britannica sequestra armi iraniane di contrabbando nel Golfo di Oman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La marina militare britannica ha sequestrato armi iraniane, inclusi missili anticarro, da una nave di contrabbandieri in acque internazionali nel Golfo di Oman. Il fatto è avvenuto a fine febbraio, ma è stato reso noto solo oggi. Le autorità del Regno Unito hanno riferito che la nave è stata rilevata mentre viaggiava ad alta velocità durante la notte lungo le coste a sud dell'Iran. L'operazione è stata condotta dopo che le forze statunitensi hanno fornito assistenza in termini di intelligence aerea, sorveglianza e ricognizione alla marina britannica. "Questo sequestro da parte della fregata Hms Lancaster e la presenza permanente della marina nella regione del Golfo confermano il nostro impegno a sostenere il diritto internazionale e affrontare attività che minacciano la pace e la sicurezza in tutto il mondo", ha dichiarato in una nota il segretario alla Difesa britannico, Ben Wallace. (Rel)