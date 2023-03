Speciale difesa: Taiwan, ministero Difesa, sortite cinesi aumentate di oltre il 60 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sortite dell’Aeronautica militare cinese nella Zona d’identificazione della difesa aerea (Adiz) di Taiwan sono aumentate di oltre il 60 per cento a febbraio rispetto allo stesso periodo nel 2022. È quanto si apprende dai dati divulgati dal ministero della Difesa, che il mese scorso ha rilevato 113 velivoli militari. Si tratta di un incremento del 61,4 per cento e del 182,5 per cento rispetto agli stessi periodi nel 2022 e 2021. Le sortite sono state registrate soprattutto nella sezione sud-occidentale della Zona d’identificazione della difesa aerea, con un gruppo di sorvoli avvenuto anche lungo la costa nord-orientale, oltre la linea mediana dello Stretto che segna convenzionalmente il confine territoriale con la Cina. Dal 2018 al 2023 il ministero della Difesa taiwanese ha rilevato 1.018 caccia a reazione J-16 Shenyang, 370 aerei da guerra antisommergibile Y-8 Shaanxi, 336 jet da combattimento J-11 Shenyang, 294 aerei da combattimento Su-30 Sukhoi e 275 jet da combattimento J-10 Chengdu. (Cip)