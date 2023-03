Speciale difesa: Burkina Faso, giunta militare denuncia accordo di assistenza militare con la Francia risalente al 1961

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di transizione del Burkina Faso ha chiesto la partenza definitiva di tutto il personale militare francese ancora in servizio nelle amministrazioni del Paese. Con una nota pubblicata, il ministero degli Affari esteri denuncia un accordo di “assistenza tecnica militare” firmato con la Francia nel 1961 concedendo a Parigi un mese di tempo per “la partenza definitiva di tutto il personale militare francese in servizio”. Dal 24 aprile 1961, data della firma dell'accordo di assistenza tecnica militare indicato nel documento, gli operatori umanitari francesi sono presenti nei settori della difesa, della sicurezza e persino della protezione civile in Burkina Faso. Concretamente, questo accordo si traduce in sostegno finanziario e materiale e addestramento occasionale per l'esercito burkinabè. La messa in discussione di questo accordo arriva in un contesto di sicurezza estremamente teso, con i militari dell'esercito che nelle ultime settimane sono stati bersaglio di una serie di attentati nel nord del Paese. Lo scorso 17 febbraio, in particolare, almeno 51 di loro sono stati uccisi in un'imboscata tra Deou e Oursi, vicino al confine con i vicini Mali e Niger. Si tratta dell'attacco più mortale per l'esercito da quello di Inata alla fine del 2021. Alla fine di gennaio il governo del Burkina Faso ha richiamato l'ambasciatore francese dopo che Parigi ha annunciato il ritiro delle sue truppe schierate in Burkina Faso entro un mese. Il Burkina Faso, come il vicino Mali, è guidato da una giunta militare salita al potere con un colpo di Stato e che ha ben presto rotto ogni legame con la Francia avvicinandosi sensibilmente all'orbita della Russia. (Res)