Roma: Luparelli-Cicculli (Sce), grande soddisfazione per ipotesi recupero Spin Time e Maam

- C'è "grande soddisfazione" per "le anticipazioni sulla concreta possibilità che il Campidoglio si prepari a formulare una proposta di acquisto dello Spin Time e dell'ex Fiorucci" a Roma. Lo affermano in una nota i consiglieri capitolini, Alessandro Luparelli e Michela Cicculli, di Sinistra civica ecologista (Sce). "Accogliamo con grande soddisfazione le anticipazioni sulla concreta possibilità che il Campidoglio si prepari a formulare una proposta di acquisto dello Spin Time e dell'ex Fiorucci, per avviare progetti di auto recupero da destinare all'edilizia popolare - spiegano -. Lo Spin Time è un vero e proprio cantiere di rigenerazione urbana, un esempio di welfare abitativo, con oltre 360 persone residenti e una molteplicità di servizi di carattere sociale, formativo, culturale, ricreativo. Si tratta - aggiungono - di un'esperienza che dimostra che le occupazioni possono trasformarsi in luogo di rigenerazione e integrazione. Regolarizzarla, attraverso l'acquisto dello stabile da parte di Roma Capitale, significherebbe quasi raddoppiare il valore dell'investimento in termini sociali ed economici, come dimostrato dallo studio di impatto sociale di open impact presentato lo scorso mese di novembre in Campidoglio". (segue) (Com)