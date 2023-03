Roma: Luparelli-Cicculli (Sce), grande soddisfazione per ipotesi recupero Spin Time e Maam (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci siamo sempre battuti - aggiungono - perché sia regolarizzata la posizione dei residenti e siamo valorizzati i servizi offerti. Ora è vicina la realizzazione di questo obiettivo. Sarà un'ulteriore passo in avanti nella tutela del diritto all'abitare e nella risoluzione dell'emergenza abitativa dopo la direttiva del sindaco sulle residenze che supera il decreto Renzi-Lupi.Non è casuale che la destra, a cominciare dal consigliere di Fratelli d'Italia, Federico Rocca, insorga contro l'ipotesi di regolarizzare la situazione dello Spin Time. Ha molto più a cuore i profitti che il benessere sociale, come dimostrano i primi mesi di vita del governo Meloni". (Com)