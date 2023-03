Salario minimo: Conte a Calenda e Schlein, approviamo legge, rispecchia principio costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Camera "abbiamo presentato una proposta di chiedendone la calendarizzazione sul salario minimo legale a 9 euro lordi l'ora". Lo ha detto in un video postato su Twitter il presidente e deputato del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. In concreto "con l'approvazione di questa legge non ci saranno più lavoratrici e lavoratori che prenderanno meno di 9 euro lordi l'ora, buste paga attualmente di 3, 4, 5 euro l'ora", ha spiegato. "Significa anche che non ci saranno più contratti pirata: avremo una contrattazione collettiva sana", ha aggiunto Conte. "Non sigle sindacali di comodo che consentono di sottopagare le lavoratrici e i lavoratori" o "comunque offrono minori tutele", ha chiarito per poi accennare al caso degli imprenditori che usufruiranno della detassazione dell'aumento del salario minimo. "Dobbiamo quanto prima approvare questa legge" che "rispecchia un principio costituzionale, quello dell'articolo 36: al lavoratore bisogna garantire una retribuzione adeguata per consentirgli un'esistenza libera e dignitosa per sé e per la propria famiglia, Quindi - ha concluso Conte rivolgendosi a Partito democratico e Terzo polo - confidiamo in tutte le forze politiche a partire dall'opposizione. La neo segretaria del Pd, Elly Schlein ha detto che il salario minimo anche per loro è una priorità, benissimo. Calenda ha aperto al salario minimo legale a 9 euro, benissimo". (Rin)