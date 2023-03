Salario minimo: Conte a maggioranza, è emergenza nazionale, non farne battaglia partitica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Sulla necessità di approvare la proposta di legge sul salario minimo a 9 euro lordi l'ora "ci rivolgiamo anche alle forze di maggioranza: Meloni, Berlusconi, Salvini convenite con noi che questa è un'emergenza nazionale?". Lo ha detto in un video postato su Twitter il presidente e deputato del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. "Non dobbiamo farne una battaglia politica partitica", o " di orticello", ma "dobbiamo dare attuazione a un principio costituzionale", ha spiegato l'ex premier. Per altro l'Italia "è l'unico" tra i Paesi Ocse "in cui negli ultimi 30 anni i salari medi sono diminuiti addirittura del 2,9 per cento", è "il Paese in cui abbiamo il 12 per cento del lavoratori poveri" in quanto "sottopagati", ha argomentato ancora Conte per poi aggiungere che l'Italia è un Paese in cui "360 mila giovani dai 20 ai 29 anni prendono meno di 870 euro al mese, peggio di noi solo la Romania".(Rin)