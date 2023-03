Turismo: Itb 2023, a Berlino le "isole esperienziali" Enit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 1400 metri quadrati a rappresentare l'Italia turistica a Itb con oltre 240 aziende co-espositrici aggregate da Enit. In programma le conferenze stampa di presentazione dell'offerta turistica delle regioni italiane e le campagne di rilancio della Penisola tra cui ThisisIschia. L'Agenzia Nazionale del Turismo porta in Germania dal 7 al 9 marzo 2023 le "isole esperienziali" per esibire tutto lo splendore della geografia seduttiva della Penisola che verrà presentata nel corso della conferenza stampa moderata da Alexander Mazza, noto conduttore televisivo tedesco il 7 marzo ore 12 presso Stand Enit n. 107 – Padiglione 1.2. La Germania è il primo mercato internazionale a volume e non è paragonabile a nessun altro mercato in termini di flussi. E' una Paese di provenienza strategico se si considera che tra gennaio e settembre 2022 mantiene il primo posto. Nei primi 9 mesi del 2022, i viaggiatori tedeschi in Italia aumentano del +88,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021 e spendono 5,6 miliardi di euro, il 77,6% in più. I pernottamenti effettuati crescono del +65,5 per cento. Nel 2022, la Germania è il secondo paese di provenienza per l'Italia in termini di arrivi aeroportuali che, pari a 1.160.860, rappresentano il 13,7 per cento sul totale internazionale. Enit in Germania prosegue l'attività di promozione del turismo del golf in collaborazione con la Federgolf tedesca e le campagne digitali con i grandi gruppi editoriali e una campagna nei principali hub tedeschi. "E' dirompente la grande spinta verso un turismo capace di coniugare nostalgia e modernità, sostenibilità e esperienze esclusive. La filiera sta andando verso la giusta direzione, sta maturando un nuovo indirizzo che ridisegna la geografia dei luoghi e dei viaggi" dichiara Ivana Jelinic presidente e Ad Enit. "Dalle indagini Enit emerge come 3 intervistati su 4 cercano relax dalla vacanza. Sono interessati alla cultura e alle possibilità di continuare a sviluppare esperienze active e edificanti" sostiene l'amministratore cda Enit Sandro Pappalardo. "Le attività congiunte con tutti i partner istituzionali e privati sviluppa le idee del futuro. Da dialogo e condivisione nuove proposte per il turismo" commenta Maria Elena Rossi direttore marketing Enit.(Com)