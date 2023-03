Regione Lazio: Rocca, presenterò giunta prossima settimana, nessun veto su nomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni "presenteremo la giunta, tra giovedì e venerdì. Nessun veto, al momento leggo tante ricostruzioni fantasiose. Sto lavorando in queste ore per una squadra all'altezza delle aspettative e che si farà trovare pronta per le sfide che abbiamo avanti. Sarà un lavoro di squadra". Lo ha detto il neo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante la conferenza stampa, in occasione dell'insediamento in giunta regionale. "La giunta sarà presentata nella prossima settimana anche per correttezza istituzionale, perché non sono stati proclamati ancora i consiglieri - ha aggiunto Rocca -. Se nella riunione dei coordinatori regionali del centrodestra, fosse andato storto qualcosa mi sarebbero arrivati già i primi messaggi. Quindi non vedo difficoltà. Io vedo un clima tranquillo di uomini e donne pronti a mettersi a disposizione", ha concluso. (Rer)