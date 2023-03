G20: riunione Esteri senza comunicato congiunto, Russia e Cina contrari ai paragrafi su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione dei ministri degli Esteri del G20 a Nuova Delhi, sotto la presidenza indiana, si è conclusa senza un comunicato congiunto, come era già accaduto per la riunione dei ministeri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali, meno di una settimana fa. È stata pubblicata, invece, una dichiarazione della presidenza, che riferisce l’unanimità su tutti i paragrafi ad accezione del terzo e del quarto, ovvero quelli riguardanti la guerra in Ucraina, sui quali non hanno concordato la Russia e la Cina. “La guerra in Ucraina ha avuto un ulteriore impatto negativo sull’economia globale. C’è stata una discussione sulla questione. Abbiamo ribadito le nostre posizioni nazionali espresse in altre sedi”, tra cui il Consiglio di sicurezza e l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, si legge nel documento. “La maggior parte dei membri ha condannato fermamente la guerra in Ucraina e ha sottolineato che sta causando immense sofferenze umane e aggravando le fragilità esistenti nell’economia globale”, ma “ci sono stati altri punti di vista e diverse valutazioni della situazione e delle sanzioni”, prosegue il testo. (segue) (Inn)