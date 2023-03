Regno Unito: centro studi, bassa produttività di Londra causa rallentamento economico del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rallentamento della produttività economica di Londra è la causa principale della debole produttività di tutto il Regno Unito. È quanto emerge nel rapporto del centro studi Center for Cities, riportato dal quotidiano "The Times", che mostra come la capitale britannica sia rimasta indietro rispetto al resto del Paese e a altre città globali simili negli ultimi 15 anni. Secondo il rapporto, il valore della produzione per ora lavorata a Londra dal 2007 è stato inferiore a quello di Parigi, New York e Bruxelles. La crescita annuale della produttività della capitale - definita appunto come il valore della produzione per ora lavorata - è stata in media solo dello 0,2 per cento dal 2007 in avanti, leggermente al di sotto della già debole media nazionale dello 0,3 per cento. Londra ha un importante peso nell'economia nazionale, il che significa, secondo il centro studio, che il Pil del Regno Unito sarebbe stato superiore di 54 miliardi di sterline nel 2019 se la sua produttività fosse cresciuta in linea con quella di Parigi, New York e Bruxelles.(Rel)