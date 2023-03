Agroalimentare: Foti (Fd'I), grazie a Lollobrigida per tutela prodotti made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia si conferma essere la patria delle eccellenze nel mondo. Un grazie al ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sempre in favore dei prodotti del made in Italy che devono essere tutelati e rilanciati, soprattutto in ambito internazionale. È fondamentale mettere al centro l'imprenditore agricolo e l'intera filiera produttiva per salvaguardare il lavoro di un settore strategico per la nostra nazione". Lo afferma in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che oggi ha partecipato, insieme al ministro Lollobrigida, alla cerimonia del Dies Academicus alla Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell'Università Cattolica di Piacenza. (Com)