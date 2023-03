I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: rissa tra ambulanti in mercato ortofrutticolo in zona Tor Vergata, 2 feriti con coltello - Una lite tra venditori ambulanti per il posizionamento dei banchi sfocia in una rissa, con uno dei contendenti che ha ferito due persone con un coltello. Il fatto è avvenuto in via Carlo Santarelli, in zona Tor Vergata, a Roma, intorno alle ore 8:30 di questa mattina. I due feriti, apparentemente non in pericolo di vita, sono stati soccorsi rispettivamente al policlinico Casilino e a Tor Vergata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Frascati. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica del fatto. (segue) (Rer)