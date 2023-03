© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Italia: Modi, incontro proficuo che rafforza legami economici e avvia cooperazione difesa - L’incontro col presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stato “significativo e utile”, ha sintetizzato il primo ministro indiano, Narendra Modi, nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa al termine del colloquio odierno a Nuova Delhi. L’India e l’Italia festeggiano il 75mo anniversario delle loro relazioni bilaterali diventando partner strategici e rafforzando i legami economici. La campagna per la promozione dell’industria indiana (“Make in India”) e la Missione per un’India autosufficiente (“Atmanirbhar Bharat”) stanno aprendo “immense opportunità di investimento in India”, ha sottolineato il premier, aggiungendo che è stata posta particolare enfasi sull’espansione della cooperazione in aree come l’energia rinnovabile, l’idrogeno verde, le tecnologie informatiche, i semiconduttori, le telecomunicazioni e lo spazio. Inoltre, è stata annunciata la creazione di un “ponte” tra le start-up indiane e italiane. L’India e l’Italia, ha proseguito il leader indiano, “avviano un nuovo capitolo nelle loro relazioni ovvero la cooperazione in materia di difesa”. Nell’industria della difesa “si aprono nuove opportunità per la coproduzione e lo sviluppo congiunto, a beneficio di ambedue i Paesi”, ha spiegato. Inoltre, è stato deciso di “organizzare esercitazioni e corsi di formazione congiunti” per le forze armate italiane e indiane. L’india e l’Italia sono “fianco a fianco nella lotta al terrorismo e al separatismo” e “abbiamo avuto un colloquio su come rafforzare questa cooperazione”, ha aggiunto Modi. (segue) (Res)