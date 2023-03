© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- G20: riunione ministri degli Esteri, Modi sollecita ad agire contro "crisi del multilateralismo" - Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha rivolto un monito ai ministri degli Esteri del G20 riuniti oggi a Nuova Delhi, sollecitando a prendere atto dello "stato di crisi del multilateralismo", e ad agire sulla base di tale presupposto con il necessario senso di urgenza. Modi ha ribadito la necessità di esibire "unione d'intenti e di azione", e ha richiamato lo slogan della presidenza indiana del G20 - "Una Terra, una famiglia, un futuro" - per chiedere ai ministri degli Esteri di perseguire "obiettivi comuni e concreti". "L'architettura della governance globale, creata dopo la Seconda guerra mondiale, doveva servire a due scopi: prevenire guerre future, equilibrando interessi in competizione, e promuovere la cooperazione internazionale su questioni di comune interesse. L'esperienza degli ultimi due anni - tra crisi finanziaria, cambiamento climatico, pandemia, terrorismo e guerre - mostra chiaramente che la governance globale ha fallito in entrambi i suoi mandati". Modi ha aggiunto che le conseguenze di tali fallimenti "sono avvertite soprattutto dai Paesi in via di sviluppo": "Dopo anni di progressi, rischiamo passi indietro negli obiettivi di sviluppo sostenibile. Molti Paesi in via di sviluppo faticano sotto il peso di un debito insostenibile". Per questa ragione, ha dichiarato il primo ministro, "la presidenza indiana del G20 ha voluto dare una voce al Sud globale". (segue) (Res)