© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione nei paesi Bassi è di nuovo in aumento per la prima volta da mesi. A febbraio l'inflazione è passata dal 7,6 all'8,0 per cento, a causa principalmente dell'aumento del costo di cibo e bevande, come riferisce l'istituto statistico olandese Cbs. In autunno, l'inflazione aveva raggiunto un picco superiore al 14 per cento, per poi successivamente, diminuire. (Beb)