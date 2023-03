Pnrr: Calandrini (Fd'I), avviati lavori su terzo decreto, emendamenti siano coerenti con finalità legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in commissione Bilancio al Senato abbiamo avviato l'esame del decreto-legge Pnrr 3. Sarà un percorso lungo e delicato, che richiede il contributo costruttivo di tutti. Per questo abbiamo richiesto le audizioni dei ministri Giorgetti e Fitto e ascolteremo, nei prossimi giorni, numerosi esponenti del tessuto socio-economico della nazione. Grazie a loro raccoglieremo le istanze e le opinioni di quei soggetti coinvolti dalla portata imponente del Pnrr e del Pnc, che mettono a disposizione fondi per circa 220 miliardi. Auspico che il dialogo in Commissione sia costruttivo, come avvenuto con i precedenti provvedimenti, e che gli emendamenti presentati siano in linea con le finalità del decreto legge. Questo anche alla luce dei rilievi mossi dal Quirinale in occasione della conversione del dl 198/2022. Stiamo valutando un provvedimento che ha una proiezione di legislatura e che ridisegna strutture e risorse propedeutiche per la messa a terra degli investimenti e delle riforme che l'Italia potrà attuare grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale degli investimenti complementari". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio. (Com)