Reddito cittadinanza: Foti (Fd'I), misura demagogica

- "La scoperta di 192 furbetti del reddito di cittadinanza nel foggiano è solo l'ultima di una lunga serie di frodi e conferma quanto Fratelli d'Italia sostiene da sempre. Questa è una misura demagogica in totale contrapposizione alla funzione etica e sociale del lavoro. L'assistenzialismo di Stato, inoltre, ha prodotto una preoccupante distorsione nel mercato del lavoro che ha spinto molte persone a unirsi ad ambienti illegali e criminali". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (Com)