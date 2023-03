Armenia: ministero Economia, il commercio con la Germania supera 500 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato commerciale tra l'Armenia e la Germania ha superato i 500 milioni di dollari nel 2022. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia armeno Vahan Kerobyan citato dall'agenzia di stampa "Armenpress". Secondo le stime il valore delle esportazioni è aumentato del 35 per cento, mentre quello delle importazioni è raddoppiato. Tra i prodotti importati rientrano in particolare attrezzature per edilizia, agricoltura e impianti industriali. Kerobyan ha sottolineato che le operazioni commerciali con la Germania "contribuiscono a far crescere la competitività e la produttività" dell'Armenia. (Rum)