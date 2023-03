Spagna: ministra Lavoro, presto si presenterà candidatura di Sumar alle elezioni generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del governo spagnolo e ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, ha annunciato che "presto" si presenterà definitivamente alle elezioni politiche con la sua piattaforma Sumar, anche se non ha voluto chiarire se ciò avverrà prima del 28 maggio, quando si terranno le elezioni municipali e regionali. In un'intervista radiofonica a "Cadena Ser", Diaz si è detta molto "emozionata e sorpresa" dall'impatto del movimento di cittadini definendo questo progetto una "sfida", aggiungendo che non sarebbe "serio" comunicare qualcosa che non è completamente finito. Alla domanda se sta parlando con Unidas Podemos per unire le forze in vista delle elezioni generali, la ministra si è detta sicura che tutte" le formazioni a sinistra del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) saranno all'altezza del compito di superare le "differenze" e mettere insieme "un progetto per il Paese". Tuttavia, Diaz ha chiarito che in questo momento è necessario lavorare con "discrezione" poiché sarebbe "pericoloso" rivelare qualcosa prima del tempo. (Spm)