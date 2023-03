Lavoro: Istat, a gennaio tasso disoccupazione sale al 7,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio 2023, rispetto al mese precedente, aumentano occupati e disoccupati mentre diminuiscono gli inattivi. Il tasso di disoccupazione totale sale al 7,9 per cento (+0,1 punti), quello giovanile al 22,9 per cento (+0,7 punti). È quanto emerge da un report dell’Istat sui dati provvisori di occupati e disoccupati a gennaio 2023. Il numero di persone in cerca di lavoro cresce su base mensile (+1,7 per cento, pari a +33 mila unità) tra le donne e i minori di 50 anni. La diminuzione del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,7 per cento, pari a -83 mila unità) coinvolge uomini, donne e persone con più di 35 anni d’età. Il tasso di inattività scende al 33,9 per cento (-0,2 punti). Rispetto a gennaio 2022, diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro (-6,7 per cento, pari a -143 mila unità) sia il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-3,7 per cento, pari a -478 mila). (Rin)